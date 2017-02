‘Lente nog ver weg’: het gaat deze week vriezen en sneeuwen

Wie al zin had om de winterjas op te bergen of om een lentewandeling te gaan maken: helaas. Het wordt weer écht koud, komende week.

Zo is er voor aanstaande dinsdag sneeuw voorspeld.

De tekst gaat verder na de video.

Kat banjert door een dik pak sneeuw.

Wanten en sjaals

Na vandaag gaat de temperatuur weer fiks omlaag. Maandag gaat het nog gewoon, ouderwets Hollands, regenen. Maar omdat het zo koud wordt in de nacht van maandag op dinsdag, gaat het dinsdag sneeuwen. De dagen daarna wordt het zonniger, maar blijven de temperaturen rond het vriespunt kwakkelen. Ook overdag: dus pak je goed in.

Schaatspret

Of er ook schaatsweer wordt voorspeld? De kans zit er dik in. Het water is nog erg koud van de afgelopen vorstperiode waardoor het ijs deze week sneller kan groeien. Na een paar nachten matige vorst zullen ondergelopen weilanden geschikt zijn om op te schaatsen: dat kan waarschijnlijk vanaf volgend weekend. Op diepere plassen is het wel uitkijken.

Poe

Zeker donderdag wordt het bibberen: dan komt nergens in het land de temperatuur boven de nul uit. ’s Nachts vriest het behoorlijk, maar ook overdag is het niet bepaald al voorjaarsweer. Denk maar aan temperaturen tussen de -6 en -8. Bewaar die lentekriebels dus nog maar héél even.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Weer Online. Beeld: iStock