Leuk: de tweeling van Art Rooijakkers komt voor het eerst buiten

Art Rooijakkers (41) werd 2 weken geleden vader van een tweeling. Op deze mooie lentedag neemt hij ze voor het eerst mee naar buiten.

De kleine Puk en Keesje kregen een heerlijk eerste rondje langs de Amsterdamse grachten.

‘Voor het eerst naar buiten #pukenkeesjeontheroad’, schrijft Art bij de foto op Instagram. En op zijn post krijgt hij al meer dan 10.000 likes. De twee zijn de eerste kinderen van de Wie Is De Mol-presentator en zijn vrouw. Het stel is al meer dan 15 jaar bij elkaar en kinderen hebben was al jarenlang een grote wens.

Voor het eerst naar buiten #pukenkeesjeontheroad #bugaboo Een bericht gedeeld door Art rooijakkers (@deechteartrooijakkers) op 29 Apr 2017 om 7:07 PDT

Eerder deelde hij al deze zoete foto van zijn trots:

Vandaag zijn deze twee dieven precies 1 week oud. Puk & Keesje 😍 #hartgestolen #vanslaapberoofd Een bericht gedeeld door Art rooijakkers (@deechteartrooijakkers) op 20 Apr 2017 om 12:40 PDT

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram