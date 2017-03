“Waarom ik ervoor koos om het leven van mijn dochter te beëindigen”

Tamara Belinc vertelt aan Huffington Post waarom ze ervoor koos om het leven van haar dochtertje te beëindigen. “Omdat ik zoveel liefde voor haar voelde, wilde ik een abortus”.

“Ze heet Jenna. Ze was mijn tweede dochter, en ze zou niet leven ter wereld komen vanwege een fout in een chromosoom. Ik hield van haar, maar ik wilde niet langer meer zwanger zijn van haar”.

Haar verhaal

Bij een routine test na 16 weken zwanger te zijn, ontdekt Tamara dat er iets mis is met haar kindje. “Ik heb zo gehuild toen ik hoorde dat ze niet kon leven. Ze was zo gewild in ons leven, we wilden haar zo graag bij ons hebben. Toch besloten mijn man en ik samen om de zwangerschap per direct te beëindigen. Ik wilde niet dat zij pijn zou voelen bij de geboorte, als moeder is dat mijn taak. Ik wilde haar beschermen. Ze had geen longen, haar nieren werkten niet en ze had maar heel weinig hersenen”.

Toch was een abortus krijgen na 16 weken niet makkelijk. In de staat in Amerika waar Tamara woont, Tennessee, kan dat niet zomaar. Ze gingen daarom naar een speciale kliniek in een andere staat, een paar uur rijden vanaf hun huis. “De beslissing om de zwangerschap vroegtijdig te stoppen was de moeilijkste die wij ooit hebben moeten maken. Maar we konden op die loodzware dag door drukte niet worden geholpen in de kliniek. We mochten van de artsen een week later terugkomen, als we wilden. Maar dat konden we niet nog een keer aan. Het was te moeilijk. En dus bleef ik zwanger.”

“Elke dag in mijn zwangerschap vroeg ik mij af: ‘Is dit het moment waarop ze is doodgegaan?’. Ik voelde haar niet meer in mijn buik. En dan plotseling weer wel. Of dat dacht ik dan. Ik wist dat ik een dood kindje in mijn lijf meedroeg. Ik vroeg me zoveel af, elke dag. Hoe was ze geweest als mens als ze wel had geleefd? Gaat mijn huwelijk dit drama overleven? Hoe gaat ons 5-jarige meisje reageren op het feit dat ze een dood zusje krijgt? Ik hoop nu dat er iets gaat veranderen in onze wetten, zodat andere moeders dit niet hoeven doorstaan.”

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock