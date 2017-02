Prachtig: Rob schrijft een ode aan zijn zieke vrouw

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Rob, die trots is op zijn o zo sterke, maar zieke vrouw.

Zij is mijn trots

“We lagen in bed, mijn vrouw en ik, en zomaar ineens zei ze: “Ik ben trots op jou, op alles wat je doet.” Marlie, mijn vrouw met wie ik al 32 jaar ben getrouwd, was een sterke vrouw. Met gemak hield ze alle ballen hoog. Zowel thuis, met twee opgroeiende dochters, als op haar werk als assistente bij een spoedhuisartsenpost. Ook voor haar moeder en broer regelde ze alles. Mijn vrouw was een thuismanager bij wie ik na een dag hard werken graag thuiskwam. Thuiskomen in een gespreid bedje. Wie wil dat niet? Een paar jaar geleden nam Marlie’s concentratievermogen af. En ze kreeg moeite met het verwerken van prikkels. Na verschillende onderzoeken bleek ze diverse afwijkingen te hebben in de kleine hersenvaten. Ze voelde de grond onder zich wegzinken en honderd-en-één vragen kwamen naar boven. Kon ze nog blijven werken? Wat brengt de toekomst? Maar wat heeft mijn vrouw geknokt om overeind te blijven. De ziekte bleek progressief en eiste zijn tol. We hebben veel moeten inleveren. Mijn sterke vrouw zag ik langzaam veranderen en er kwam geleidelijk aan een andere rolverdeling. Wat ze niet kwijtraakte, was haar sterke karakter. We hebben een ander leven: we plannen niet meer zover vooruit, maar we genieten van het moment en de kleine dingen. Een mooie wandeling langs de beek of een weekendje met z’n tweeën aan zee. En dan zegt zij dat ze trots op míj is? Ik ben geen man van veel gevoelige woorden, maar God wat ben ik trots op mijn kleine, maar o zo sterke meisje.”- Rob

