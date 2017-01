Lieke van Lexmond deelt zoete foto voordat haar leventje verandert

Het gezinnetje van Lieke van Lexmond bestaat nog maar eventjes uit drie: de presentatrice en actrice is hoogzwanger.

Dus geniet ze samen met zoontje Vik van wat tijd samen, voordat ze weer midden in de luiers zit.

Jongetjes

Ze laat dit zien met een zoete foto van een kusje tussen haar en haar kleine Vik. In september vorig jaar werd bekend dat Lieke zwanger is van haar tweede kindje met haar man Bas van Veggel.

De naam

Vik Barthélemy werd op 24 september 2014 geboren. Over zijn naam zegt Lieke: “Vik vonden we gewoon heel leuk en kordaat, een sterke naam. En Bas en ik zijn samen op een bijzondere vakantie naar Barthélemy geweest. We keken elkaar toen in de ogen en dachten: we zouden zo graag een kindje met elkaar willen. Dus dat heeft nog een extra lading.” Het jongetje krijgt er binnenkort een broertje bij.

Met mijn allerliefste! #LOVE 📷 #tanteJet! Een foto die is geplaatst door Lieke van Lexmond (@liekevanlexmond) op 27 Jan 2017 om 5:10 PST

Bron & Beeld: Instagram