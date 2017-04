Linda: ‘Ik droomde dat ik een complete familiezak M&M’s aan het eten was’

Linda is inmiddels al 4 weken aan het lijnen en dus was het de hoogste tijd om weer op de weegschaal te gaan staan. “Het is niet wat ik er van had verwacht”.

Ook deze week valt het de presentatrice niet mee.

Droom

Zo zegt ze: “Ik droomde dat ik een complete familiezak M&M’s leeg zat te eten op een bankje bij een treinstation. Ik werd wakker en dacht: Oh, wat erg. Ik heb het helemaal verpest. Zo’n hele zak. Maar toen besefte ik dat het natuurlijk een droom was, want A: ik reis nooit met de trein en B: áls ik al zou zondigen dan zou dat echt niet met een familiezak M&M’s zijn, maar met de truffelrisotto van Paul de Leeuw.”

LEES OOK:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: LINDAnieuws. Beeld: ANP