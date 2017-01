Lord Snowdon, voormalig echtgenoot van prinses Margaret, is overleden

Antony Armstrong-Jones, beter bekend als Lord Snowdon, is op 86-jarige leeftijd overleden.

Lord Snowdon was de voormalige echtgenoot van prinses Margaret, de zus van de Britse koningin Elizabeth.

Prinses Margaret trouwde met Lord Snowdon in 1960. Het koppel kreeg 2 kinderen en scheidde in 1978. Lord Snowdon was een bekende fotograaf: hij zat meer dan 60 jaar in het vak en zette onder meer prinses Diana, Elizabeth Taylor en Jack Nicholson op de gevoelige plaat.

Lord Snowdon is thuis rustig ingeslapen.

Zie hier de prachtige trouwfoto uit 1960:

BEKIJK OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Daily Mail. Beeld: GettyImages