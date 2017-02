Madonna deelt zoete video van haar zingende tweeling

De 58-jarige Madonna deelt op Instagram een lieve video van haar geadopteerde tweeling, Esther en Stella Mwale. De meisjes zijn aan het begin van deze maand geadopteerd door de zangeres.

De twee zusjes komen uit Malawi en waren al jarenlang weeskinderen. De meisjes zijn nu 4,5 jaar oud en woonden vanaf dat ze 6 maanden waren in een weeshuis.

Lief

In een schattige gestreepte pyjama zingen ze het bekende kinderliedje “Twinkle, Twinkle, Little Star”. Hun moeder is hartstikke trots op hun zangkunsten en schrijft daarom bij haar post: “een beetje muziek voor in de avond”. De video is binnen een paar uur al meer dan 449.000 keer bekeken.

Gezin

Madonna heeft nu 4 kinderen uit Malawi geadopteerd. De popster heeft in 2008 David Banda geadopteerd en een jaar later Mercy James. In 2006 zette ze een stichting op om aandacht te krijgen voor de armoede van wezen en kwetsbare kinderen in Malawi.

A little night Music………,,⭐️⭐️⭐️ Een bericht gedeeld door Madonna (@madonna) op 18 Feb 2017 om 5:50 PST

Eerder plaatste Madonna al deze foto waarin ze het verhaal van Stella en Esther vertelt:

There are 650 Orphans at Home of Hope where Estere and Stelle have lived for 4 years since they were 5 days old. Run by the generous and compassionate Rev. Chipeto and his daughter Lucy, Raising Malawi has been working with HOH for over 10 years since I met my son David there. If you would like to get involved by volunteering or donations go to. Raising Malawi.org . Every little bit helps!!! ♥️ Een bericht gedeeld door Madonna (@madonna) op 8 Feb 2017 om 7:33 PST

I can officially confirm I have completed the process of adopting twin sisters from Malawi and am overjoyed that they are now part of our family. I am deeply grateful to all those in Malawi who helped make this possible, and I ask the media please to respect our privacy during this transitional time. Thank you also to my friends, family and my very large team for all your support and Love! ✈️✈️♥️♥️ Een bericht gedeeld door Madonna (@madonna) op 8 Feb 2017 om 10:24 PST

Bron: People. Beeld: Instagram