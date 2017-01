Man komt met buikpijn naar ziekenhuis, artsen ontdekken bizarre oorzaak

Als je nog niet gegeten hebt, moet je misschien even niet verder lezen. Een man in India ging namelijk naar het ziekenhuis met buikpijn waar artsen een lintworm ontdekten met bizarre afmetingen.

De 48-jarige man uit New Delhi had al twee maanden last van ‘een beetje buikpijn’. Bij het eerste onderzoek ontdekte de arts al een bewegend onderdeel in zijn buik. Toen de arts vervolgens een endoscopie maakte, had hij al snel in de gaten dat het hier niet ging om een bescheiden lintworm en het ding zo snel mogelijk moest worden verwijderd.

Bleef maar komen

Toen hij aan de slag ging met zijn team, had de arts nog geen idee hoe groot de lintworm daadwerkelijk was. Terwijl de patiënt onder verdoving was, trok hij met zijn team de worm naar buiten. Het beest bleek 180 centimeter lang. “Uiteindelijk hebben we dat 1 uur en 15 minuten gedaan. Ik heb met al mijn jaren ervaring nog nooit zo’n lange lintworm gezien. Het bleef maar komen.” De arts deelde zijn opmerkelijke verhaal in The New England Journal of Medicine.

Larven

Hoewel de man van de parasiet is verlost, moet hij nog wel lange tijd medicijnen. Het kan namelijk goed zijn dat de lintworm larven of eitjes in zijn ingewanden heeft achtergelaten. Ook de familie moet zes maanden lang aan de medicijnen om te ontwormen omdat het zo besmettelijk is. Eén woord: brrr.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock