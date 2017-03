Man overleeft auto- én treinbotsing om bizarre reden

Een 31-jarige man uit het Belgische Torhout heeft achtereen een auto- én een treinbotsing overleeft om een bizarre reden; door alcohol waren zijn spieren verslapt en kwam hij er vanaf met een paar schaafwonden.

De politieagenten die als eerste ter plaatse waren, wisten niet wat ze zagen.

Een treinmachinist alarmeerde de hulpdiensten met de boodschap dat hij iemand had aangereden en die persoon werd ‘weggeblazen’. Tot hun grote verbazing kwam de politie de man echter zelf tegen toen ze een zoektocht startten naar het slachtoffer. De dronkaard liep bebloed en zwalkend over de weg.

Auto-ongeluk

En het wordt nog opmerkelijker, want een paar minuten daarvoor had de man een auto-ongeluk gehad. In het centrum van Torhout was hij met zijn auto uit de bocht gevlogen. Hij ramde een lantaarnpaal en een elektriciteitskastje waardoor zijn auto zwaar beschadigd was. Zelf had hij nergens last van en besloot hij daarom maar te voet zijn weg te vervolgen. Vervolgens liep hij twee kilometer lang langs het spoor. Zijn plan? Ergens nog een afzakkertje doen.

Alcohol

De artsen durven niet met 100% zekerheid te zeggen dat de man er zo goed vanaf is gekomen omdat hij kacheltjelam was. “Het klopt dat alcohol in het lichaam ervoor zorgt dat de spieren meer ontspannen zijn, en ze daardoor misschien een impact beter kunnen verwerken”, zegt spoedarts Dirk Wynsberghe tegen HLN.

‘Nooit een goed idee’

“Bij een frontale botsing tussen een nuchter en een dronken persoon zal die laatste meestal veel lichter gewond zijn. Maar dat is geen exacte wetenschap. Sowieso zijn meerdere factoren, zoals de lichaamsbouw en de plaats van de impact op het lichaam, ook cruciaal voor de overlevingskans. En als het ongeval ‘onverwachts’ komt bereidt het lichaam zich ook niet voor op de crash. En bij dergelijke botsingen komt zeker ook een dosis geluk kijken. Want laat het duidelijk zijn: alcohol in het verkeer is nooit een goed idee.”

