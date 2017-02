Marktkooplui steken Eberhard van der Laan prachtig hart onder de riem

Het nieuws dat de Amsterdamse burgermeester Eberhard van der Laan (61) ernstig ziek is, liet maar weinig mensen onberoerd. Op het Waterlooplein lieten martktkooplui een prachtige steunbetuiging achter.

Tientallen cd-hoesjes vormen samen de tekst ‘Eberhard we love you’, op het Waterlooplein. De tekst is vlak onder het raam van de burgermeester neergelegd. Marktkooplieden Cris en Rosemarijn zijn verantwoordelijk voor dit lieve initiatief. “Hij is de beste burgermeester die we ooit hebben gehad”, zegt het stel tegen AT5.

Hartverwarmend uitzicht op het stadhuis. pic.twitter.com/Xp6fGWHuHI — Abdeluheb Choho (@AbdeluhebChoho) February 1, 2017

“De secretaresse van Van der Laan heeft ons laten weten dat ze het erg op prijs stelt.”

Het bij lange na niet de enige steunbetuiging die de burgermeester ontving. De makers van Omapost bieden al de optie om Van der Laan gratis een kaartje te sturen en ook op Twitter regent het medeleven sinds de verdrietige aankondiging.

Omapost tikt nu de 200 kaartjes voor Eberhard van der Laan aan. En ik ga een lange nacht maken. #eberhardpost https://t.co/MLHgnjnUF7 — Wilpret van de Kamp (@ikwilpret) January 31, 2017

Bron: AT5. Beeld: Twitter, ANP