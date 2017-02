Nadat eerder met kerst bekend werd dat Martijn Krabbé en zijn vriendin Noi hun relatie hadden beëindigd, blijkt dat de twee toch nog stapelgek zijn op elkaar. Ze zijn weer een setje!

In een liefdevolle bui plaatste Martijn vannacht een foto van hemzelf met zijn vriendin, met daarbij een veelzeggend hartje in de omschrijving. Even later verwijderde hij de foto weer, maar toen had Shownieuws het bericht al opgepikt.

Martijn wil niet kwijt hoe ze elkaar weer gevonden hebben, maar speciaal voor de oplettende medewerkers van Shownieuws plaatste hij onderstaande foto op Instagram:

Deze is speciaal voor @shownieuwssbs6 !! Voor de kenners; paasvuur 2016 in Raalte. 💕 Een foto die is geplaatst door Martijn Krabbé (@martijn_krabbe) op 11 Feb 2017 om 5:45 PST

Veel geluk samen, Noi en Martijn!

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Show. Beeld: ANP.