De Griekse socialites Marianna Goulandri en Philippos Lemos trouwden gisteren in de Sint Sophia-kathedraal bij Hyde Park in West-Londen. Op de bruiloft waren ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig.

Koningin Máxima droeg een prachtige, roze jurk van Elie Saab op de bruiloft van de Griekse socialites.

Bloemenmeisjes

Voor de Nederlandse prinsesjes Alexia en Ariane was een bijzondere rol weggelegd. Zij waren de bloemenmeisjes.

You all have no idea how good it is to be right! One day I should get paid to find out this kind of information 😀 #RoyalSleuth pic.twitter.com/xXoxGRQpEo

— Sarah Williams (@TheRoyalsAndI) 5 februari 2017