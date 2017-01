‘Koningin Máxima maakt zich grote zorgen om biografie’

Journaliste Marcia Luyten is een biografie over het leven van Máxima aan het schrijven, maar daar zit onze koningin helemáál niet op te wachten. Sterker nog, ze heeft er volgens Shownieuws grote zorgen over. Ze zou al haar vrienden de opdracht hebben gegeven om geen woord tegen de schrijfster van het boek te zeggen.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP