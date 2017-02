Tisha Heffron had van de artsen verdovende middelen gekregen om ervoor te zorgen dat ze niet zoveel pijn zou voelen tijdens en na de bevalling van haar kind. Maar die hadden een bizar effect op de vrouw.

Uren nadat ze van haar zoon Clay was bevallen, kon de vrouw zich er niets meer van herinneren.

De tekst gaat verder na de video.

Geef je liefdesleven een oppepper met mindfulness.

Navel

Haar man James filmt haar en vertelt haar dat ze net een kind heeft gebaard. Ze ontkent dat ze een tweede kind heeft gekregen vandaag en vraagt aan haar man wat ‘die baby daar in de kamer doet?’. James kan er wel om lachen en gaat uitvoerig het gesprek aan.

Broer

Tisha is compleet in de war en snapt er niets van. “Ben jij mijn broer?”, vraagt ze aan James. En verder: “Ik heb geen zoon die Clay heet. Ik heb een zoon die Jackson heet!”. Ze had het over haar 1,5-jarige andere zoon. Als ze dan toch wordt overtuigd dat ze echt opnieuw moeder is geworden vandaag, zegt ze: “Kwam het kind dan uit mijn navel?”.

James: “Ik moest zo lachen maar ik wilde ook op haar letten. Ze mocht van de verpleging niet uit haar bed gaan. Ze moest zoveel mogelijk slapen.” Toen ze haar ziekenhuiskleren beter bekeek realiseerde ze zich steeds meer waarom ze daar nou was. En ja, toen de medicijnen eenmaal uitgewerkt waren, herinnerde de vrouw zich alles weer. Zij én James waren dolblij dat ze weer de oude was. We gokken dat haar man haar nog wel even heeft geplaagd met haar gekke antwoorden.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter