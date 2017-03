Meghan straalt naast prins Harry op bruiloft in Jamaica

De Britse prins Harry is samen met zijn vriendin Meghan Markle op Jamaica voor het huwelijk van een van zijn beste vrienden, Tom Inskip. De liefdevolle blik van Meghan spreekt boekdelen.

Dat het dik aan is tussen de twee bleek al wel toen Meghan met de H-ring werd gespot, zoals je in de video ziet.

Photos & Video: Meghan Markle and Prince Harry at his Best Friend’s Wedding in Jamaica https://t.co/tTbLol9xcy pic.twitter.com/ej3vOQq6np — Henzyworld (@Henzyworld) 4 maart 2017

Meghan Markle dazzles as she accompanies Harry as he performs usher duties at his friend’s wedding https://t.co/COy2tD3Z9h pic.twitter.com/wH8NSaBMAP — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 4 maart 2017

Right after we said there were no pictures.. Pictures! Harry and Meghan in Jamaica. Style details coming! pic.twitter.com/rKOZ4cg6aG — Meghans Mirror (@MeghansMirror) 4 maart 2017

Openlijk als koppel

Volgens Daily Mail is het huwelijk waarschijnlijk een van de eerste gelegenheden waarbij Harry zijn liefde bij zijn vrienden kan introduceren. “Het is de eerste keer dat zij en Harry zo openlijk als koppel naar buiten treden. Een belangrijke stap in hun relatie”, aldus een bron tegen de krant.

Tom Inskip en Harry kennen elkaar van hun tijd op Eton College, waar ze onafscheidelijk waren.

Eerdere bruiloft op Jamaica

Meghan Markle is eerder getrouwd geweest met filmproducent Trevor Engelson. Hun huwelijk vond in 2011 plaats, ook op Jamaica. In 2013 scheidde het koppel vanwege ‘onoverbrugbare verschillen’.

