Dit wordt Meghan’s titel als ze met prins Harry trouwt

Het gaat goed tussen tortelduifjes prins Harry en actrice Meghan Markle. En met een blik op de toekomst vragen we ons af: welke titel ligt er voor Meghan in het verschiet als de twee eventueel gaan trouwen?

De 35-jarige Suits-actrice heeft afgelopen Moederdag Koningin Elizabeth ontmoet, want het stel zou binnenkort willen gaan samenwonen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat dit koppel in de toekomst in het huwelijksbootje zal stappen. Kate Middleton kreeg door haar huwelijk met prins William de titel ‘Catherine Duchess of Cambridge’ cadeau.

De voorspelling

Meghan krijgt een verbastering van de titel van haar mogelijke echtgenoot. Royal historicus en deskundige Marlene Koenig heeft op het blog Royal Musings geschreven dat het het meest voor de hand liggend is dat Meghan de titel ‘Meghan, Duchess of Sussex’ gaat heten. En deze mening wordt ondersteund door meerdere experts van het Britse koningshuis. Ook zij voorspellen dat dit de mogelijke titel wordt van Meghan.

Optie 2

Maar als de 32-jarige prins zijn huidige rang zou behouden – His Royal Highness Prince Henry of Wales – dan is er ook een kans dat Meghan de titel ‘Her Royal Highness Princess Henry of Wales’ gaat heten, vertelt Imogen Lloyd Webber aan People magazine.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: Getty