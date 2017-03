Meisje (10) mag het vliegtuig niet in omdat ze een legging draagt

Vliegmaatschappij United Airlines heeft zich de woede van velen op de hals gehaald nadat ze een 10-jarig meisje de toegang tot het vliegtuig ontzegden omdat ze een legging droeg.

Het meisje moest noodgedwongen een jurk uit haar koffer trekken om toch mee te mogen vliegen. Volgens de luchtvaartmaatschappij was haar kledingkeuze ‘ongepast’ – terwijl haar vader met zijn korte broek wél het vliegtuig in mocht. Twee andere meiden mochten het vliegtuig helemaal niet in omdat ze niet in de gelegenheid waren hun legging om te ruilen voor een ander kledingstuk uit hun koffer.

Beleid

Die merkwaardige actie heeft geleid tot enorme verontwaardiging onder twitteraars. United Airlines heeft gereageerd, maar wordt bekritiseerd om hun ‘robotachtige’ manier van communiceren. De enige respons die ze gaven was namelijk door hun beleid keer op te keer kopiëren in een tweet.

Strengere dresscode

“Casual kleding is toegestaan zolang het netjes is en past binnen de lokale omgeving”, twittert de maatschappij. Later verduidelijkte de maatschappij dat de passagiers geen reguliere passagiers waren maar ‘pass riders’: mensen die mee mogen vliegen omdat een familielid bij de vliegmaatschappij werkt. Voor hen zou een strengere dresscode gelden. “Alsof andere passagiers het verschil tussen een gewone passagier en een pass rider zien”, twittert iemand. Daarnaast vragen veel mensen zich ook af sinds wanneer een legging een ‘ongepast kledingstuk’ is voor een kind.

@united Leggings are business attire for 10 year olds. Their business is being children. — Patricia Arquette (@PattyArquette) March 26, 2017

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Metro UK. Beeld: iStock