Meisje (3) uit attractie geslingerd omdat personeel haar gordel vergat

Wanneer je met je kinderen in een pretpark of op de kermis bent, hoop je dat ze vooral veel lol maken en de tijd van hun leven hebben. Waar je geen rekening mee houdt, zijn ongelukken met attracties. Zo ook Amelia niet, die amper is bijgekomen van de schrik.

Amelia was met haar dochtertje Gracie aanwezig bij de Britse Race-O-Rama toen Gracie uit een wagentje werd geslingerd. Amelia vertelt aan Metro UK wat er gebeurde: “Gracie zat in één van de karretjes met haar nichtje. Toen het karretje een bocht maakte, vloog ze eruit en lag ze op de grond. Het personeel dat de leiding had over de attractie had het niet eens in de gaten.”

Overstuur

Kort na het voorval werd duidelijk wat er precies gebeurde. Het personeel was vergeten haar gordel vast te maken, waardoor de peuter met grote kracht uit het karretje werd geslingerd. Om een botsing met de andere autootjes te voorkomen, moest een vrouw haar uit de attractie ‘slepen’. Het kleine meisje zat onder de schrammen en blauwe plekken en was zwaar overstuur. “Een vrouw trok Gracie weg. Ik sprong over de reling om haar aan te pakken, terwijl de attractie nog rond reed. Een personeelslid begon te huilen toen ze door had wat er gebeurd was, en wat er had kunnen gebeuren als Gracie niet op tijd uit de attractie was gehaald.”

Dankbaar

Gelukkig kwam de kleine Gracie er met wat lichte verwondingen en een gezwollen voet vanaf. Mama Amelia is de dame die haar dochters leven redde door haar uit de attractie te trekken eeuwig dankbaar. “Ik wou dat ik haar telefoonnummer had, ik zou haar graag willen bedanken! Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als zij er niet was geweest.”

