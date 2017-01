Meisje deelt foto in mooie jurk, maar iedereen heeft oog voor wat anders

Alyssa uit New Orleans had een jurk gekocht waar je U tegen zegt. Een diep decolleté, een hoge split, pailletten: de jurk trekt nogal de aandacht, maar toch hebben de meeste mensen oog voor iets heel anders.

“Een etentje gepland omdat ik een excuus nodig had om dit aan te trekken”, schrijft Alyssa naast de foto. Hoewel we begrijpen dat de jonge vrouw met deze jurk nogal wat hoofden doet omdraaien, hebben de meeste mensen maar oog voor één ding: haar rommelige kamer. En dan bedoelen we niet een beetje rommelig.

Muis

Kleren, ondergoed, make-up, bekers drinken, één oplettende kijker meent zelfs een muis te zien op de achtegrond. Alyssa heeft een slaapkamer waar de kamer van de gemiddelde puber naast verbleekt. Werkt toch relativerend…

Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/UpeVG8y5SJ — alyssa 🏳️‍🌈 (@og_pocahontas) 23 december 2016

@og_pocahontas BREH is that a mouse back there?! pic.twitter.com/kOzUZy4yxE — Veener Shnitzel (@deucetreykix) 6 januari 2017

Deze handige Photoshopper besloot Alyssa een kamer te geven die een stuk beter bij haar voorkomen past:

*Fixed* RT @og_pocahontas: Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/dBzG0Jax0U — BK (@bk17__) 6 januari 2017

LEES OOK:

VIDEO: Handig – zo worstel je nooit meer de ritssluiting van je jurk.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Twitter, iStock