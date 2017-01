Dit meisje begint een heel lieve familietraditie na een spraakverwarring

Een Brits meisje heeft in haar eentje een heel aandoenlijke nieuwjaarstraditie bewerkstelligd. En dat omdat ze ‘making a toast’ en ‘making toast’ met elkaar verwarde.

Het 3-jarige meisje werd verteld dat Oud en Nieuw zo speciaal is omdat de hele familie dan met elkaar een toast uitbrengt. Een paar uur later rende het meisje de woonkamer in met de vraag of ze dan nu toast gingen maken. Dat heeft ertoe geleid dat de familie elkaar ieder jaar de beste wensen wenst met in driehoekjes gesneden toast met een beetje jam.

Ooit iemand tijdens de jaarwisseling zó zien stralen met een stuk geroosterd brood?



LEES OOK:

VIDEO: Zo toast je met ijskoud gekoelde champagne.

Bron: Metro UK, Reddit. Beeld: Reddit, iStock