Wauw: zó ziet het meisje uit de feest-scène van de Titanic er nú uit

Natúúrlijk ken je de film Titanic uit je hoofd en natúúrlijk ken je de scène waarin Jack en Rose ‘beneden’ tussen het ‘gewone volk’ gaan dansen.

En dan is er ook een schattig meisje in beeld, die een beetje jaloers is dat Jack met een ander gaat dansen. Tja, dat snappen wij wel.

Weet je alweer over welke scène we het hebben? Jack en Rose gaan onderin het schip wild dansen en bier drinken, terwijl Rose eigenlijk bij haar chique familie zou moeten zijn. Jack heeft Rose meegenomen en daarom kan hij eventjes niet meer met zijn kleine vriendinnetje, Cora, dansen. Daarom zegt hij dit tegen haar:

Eerst is ze een beetje boos, daarna is ze weer blij, kijk maar:

Inmiddels is de actrice, die het kleine meisje in de wereldberoemde film speelt, een volwassen vrouw. Haar naam is Alex Owens-Sarno. Leuk: ze doet nog altijd aan acteren.

Zo ziet ze er nu uit:

Pre-audition car selfies #alexandreaowens #alexowenssarno #titanic #coracartmell #actress #actorslife #hollywood #LA #crazyeyes #riseandgrind Een foto die is geplaatst door Alex Owens-Sarno (@alexowenssarno) op 27 Aug 2016 om 11:55 PDT

Bron & Beeld: Instagram