Aangrijpende aandoening: meisje wordt vanaf haar zesde kaal

Lucy Bayfield heeft het niet makkelijk gehad in haar jeugd. Ze werd door een bijzondere aandoening vanaf haar 6e kaal.

De tiener – Lucy is nu 15 – lijdt aan alopecia.

Pluk na pluk

“Als kind had ik dik en lang haar”. Maar door haar aandoening valt haar haar uit. Het begon met een plukje, maar al gauw vielen er meer en meer dotten haar op de grond. Een kapper merkte bij haar dat het niet een normale manier van haaruitval was. Daarna kwam de diagnose: Lucy had het er ontzettend moeilijk mee. Want niets hielp haar om haar haar te behouden. Vanaf haar 13e was ze helemaal kaal.

Dapper

De aandoening kan op elke leeftijd optreden, zowel bij mannen als bij vrouwen. Of haar ook op andere plekken op het lichaam uitvalt, verschilt per persoon. Inmiddels draagt Lucy vaak pruiken om haar kale hoofd te bedekken. En ook omdat ze het gewoon leuk vindt om die pruiken te krullen, stijlen en te kleuren: net als iedere tiener. Nu heeft ze voor het eerst meegedaan aan een dappere fotoshoot waar ze zich niet verschuilt onder pruiken. Hierin is ze gewoon zichzelf. En daar mag ze ontzettend trots op zijn.

Ze accepteert meer dan vroeger wie ze is: “Het is gewoon iets wat sommige mensen hebben. En natuurlijk gaan mensen er iets van zeggen. Want dat doen ze altijd, als je een beetje anders bent dan de rest.”

Lucy met pruik:

