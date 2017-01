Hayden is geboren als meisje maar is inmiddels een man én 16 weken zwanger

Hayden Cross is pas 20 jaar maar hij heeft al een boel meegemaakt in zijn leven. Hij werd geboren als meisje maar gaat inmiddels al 3 jaar als man door het leven.

Hij startte jaren terug met een hormoontherapie en het plan was om ook de eierstokken en borsten te verwijderen.

Kinderen

Hij voelde zich daar niet helemaal prettig bij, want hij had nog wel altijd een kinderwens. Daarom besloot hij die optie te houden. En nu is het zover: Hayden wil graag vader worden op de natuurlijke manier. Maar omdat hij geen partner heeft, zocht hij via Facebook een spermadonor. Dat is bijzonder: hij is de eerste ooit die op deze manier zwanger is geworden.

Vertraging

Dat lukte: “Ik weet niet wie hij was, hij heeft me zijn naam niet eens verteld. Hij wilde geen enkel contact, hij zei dat hij het enkel deed om anderen te helpen. Hij kwam naar mijn huis, gaf het potje af en dat was het. Ik heb het zelf ingebracht en bij de eerste poging was het meteen raak.” Hierdoor moest hij de hormoontherapie afbreken – dat zou niet goed zijn geweest voor het kindje. “Ik kon eindelijk echt mezelf zijn, ik was een man aan het worden. Maar nu gaat mijn lichaam in de tegengestelde richting. Zwanger zijn zou een mooie tijd moeten zijn maar in mijn lichaam voelt het verkeerd. Ik had kunnen wachten tot ik 25 was om daarna nog de hele transformatie te ondergaan. Maar dan zou het nog jaren duren. Nu ben ik achttien maanden kwijt en kan ik daarna meteen verder.”

Waarheid

Ooit wil hij zijn kleine wel de waarheid vertellen. “Het zal naar zijn moeder vragen en ik wil niet dat hij of zij zal denken dat zijn moeder er vandoor is gegaan. En dan is het aan het kind hoe hij of zij er mee om zal gaan. Ik zal het accepteren.”

Bron: The Sun. Beeld: Facebook