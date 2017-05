Meisje (8) rent wedstrijd nadat artsen voorspelden dat ze nooit zou lopen

Clementine White (8) werd geboren met een spina bifida, oftewel een open ruggetje. Dat ze ooit zou lopen, was eigenlijk al uitgesloten. Laat staan een marathon rennen.

“Mijn artsen zeiden dat ik nooit zou kunnen lopen of rennen”, vertelt Clementine. “Maar toen begon ik te lopen. En vervolgens te rennen.” En nu heeft het dappere meisje een hardloopwedstrijd van 5 (!) kilometer gerend!

Rolstoel

Toen Clementine 3 jaar was, voorspelden haar artsen dat ze in een rolstoel zou belanden. Pa en ma stonden dan ook niet bepaald te springen toen hun dochtertje thuiskwam met een folder van een hardloopwedstrijd, waar ze aan mee wilde doen. Samen met de artsen probeerden ze het hele hardlopen dan ook uit haar hoofd te praten. Maar Clementine was vastberaden: die wedstrijd moest gerend worden.

I CAN!

En zo geschiedde dat de kleine renster iedereen versteld deed staan door de afstand volledig te volbrengen. “Ik had niet gedacht dat ik het zou kunnen, maar ik kan het. Nu wéét ik dat ik het kan”, aldus een trotse Clementine. You go girl!

