Bizar: dit 3-jarige meisje slaapt maar 90 minuten per dag

De 3-jarige Ever Hisko uit de Canadese plaats Ontario slaapt maar 1,5 uur per dag. En dat elke dag.

Haar ouders blijven speciaal om de beurt wakker om op haar te kunnen passen: want ze is nog te jong om alleen te zijn.

Moe

Het meisje heeft het syndroom van Angelman, een aangeboren neurologische aandoening. De melatonine-aanmaak is bij Ever ernstig verstoord – en juist dit stofje in je hersenen zorgt ervoor dat je moe bent en in slaap valt. Hierdoor kan ze maar heel kort achter elkaar slapen. En dat is uiteraard niet altijd makkelijk voor haar ouders. “Mijn man Kirk en ik zijn ook maar mensen en wij hebben onze slaap echt nodig. Onze dochter kan perfect functioneren na een klein dutje”, zo vertelt moeder Robin.

Lachen

Hoe haar ouders ontdekten dat er iets mis was? Ze lachte teveel en leek volgens haar moeder té gelukkig. Angelman-patiënten’ lachen veel meer dan andere mensen. “Ze heeft het steeds zo leuk en ze geeft zo veel liefde. Mijn dochter heeft altijd een glimlach op haar gezicht”, vertelt een trotse moeder.

Praten

Een bijkomend verschijnsel van de ziekte is dat de taal- en verstandelijke ontwikkeling van het meisje erg achterblijft. Meestal blijft de woordenschat ook op latere leeftijd hangen op slechts 4 tot 6 woorden. Spreken kan het meisje dan ook helemaal niet: ze communiceert met gebaren en kaartjes. Het syndroom kan niet genezen worden.

Bron: HLN. Beeld: Facebook