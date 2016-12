Meisje (6) gebruikt vingerafdruk moeder om online te shoppen

De 6-jarige Ashlynd heeft de vingerafdruk van haar moeder misbruikt om zo via haar iPhone speelgoed te kopen. De schade? 250 dollar.

Bethany Johnson Howell uit het Amerikaanse Arkansas viel vlak voor de bedtijd van haar dochtertje Ashlynd op de bank in slaap. De twee keken nog even een filmpje voordat Ashlynd zou gaan slapen.

Het meisje heeft daarop de telefoon van haar moeder gepakt en deze met haar vingerafdruk ontgrendeld. Ashlyn gebruikt vaker de iPhone van haar moeder om bijvoorbeeld Netflix te kijken, maar deze keer besloot ze te gaan shoppen op Amazon.

Pokémon

“Ik wist niet dat ze überhaupt wist wat Amazon was,” vertelt Bethany. De moeder schrok verschrikkelijk de volgende dag toen ze zag dat er voor 250 dollar aan Pokémonspeelgoed was uitgegeven. Ze dacht daarom ook in eerste instantie dat ze gehackt was.

Toen ze doorhad dat het speelgoed ook daadwerkelijk naar hun huisadres werd verzonden, bedacht Bethany ineens dat haar dochter misschien weleens het brein achter deze actie zou kunnen zijn.

6-year-old girl used her sleeping mother’s fingerprints to unlock iPhone and buys herself $250 of gifts on Amazonhttps://t.co/1XEHpAvZMg pic.twitter.com/zwskOsRmbk — News Now (@News___Now) 29 december 2016

Ashlynd was gelijk goudeerlijk. Bethany vroeg haar dochter of ze misschien Pokémon had gekeken op haar iPhone, waarop Ashlynd antwoordde met: “Ja mama, ik heb gewinkeld!”

Vooraf ingevuld

Het bleek dan ook totaal niet moeilijk voor Ashlynd om de producten aan te schaffen: omdat moeder Bethany lid is van Amazon, stonden alle gegevens al vooraf ingevuld, inclusief adres en creditcardnummers.

Daarnaast heeft Bethany behoorlijk pech, want het grootste gedeelte van de producten kon niet worden teruggestuurd. Gelukje dus voor haar dochter, die heeft een heerlijk cadeaurijke kerst gehad.

BEKIJK OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland

LEES OOK:

Bron: Mail Online & Beeld: iStock