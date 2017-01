Dít draagt de nieuwe First Lady Melania op de dag dat haar man president wordt

Vandaag is Donald Trump officieel de 45e president geworden van de Verenigde Staten. Een heuse gebeurtenis – dus tja, wat trek je aan als vrouw van?

Melania Trump verscheen in een lichtblauwe jurk, ontworpen door Ralph Lauren. Dat is ook een van de favoriete ontwerpers van Hillary Clinton. De bijpassende hakken, clutch en lange handschoenen in precies dezelfde tint, maakten het plaatje compleet.

Melania Trump pays homage to Jackie Kennedy for Inauguration https://t.co/gjvhhGN0TY pic.twitter.com/WUNByxUDVS — Okevision TV (@okevisionesia) 20 januari 2017

Simpele glimmers

Verder hield de nieuwe First Lady het simpel: haar haar droeg ze in een simpele knot en ze droeg diamanten in haar oren. Volgens sommigen is haar kledingkeuze geïnspireerd op die van Jackie Kennedy, die in 1961 naast haar man John F. stond.

Wat vind jij?

Jacqueline Kennedy on #Inauguration Day in 1961 and @MELANIATRUMP today in 2017. pic.twitter.com/JmxG7wJD9i — TODAY (@TODAYshow) 20 januari 2017

Rood

Michelle Obama was er ook bij vandaag, samen met haar man Barack, om afscheid te nemen. Zij hebben 8 jaar lang het Witte Huis bewoond en vertrekken vandaag. Michelle had een bordeauxrode jurk aan en zag er wat ons betreft ontzettend classy uit.

President Obama kisses First Lady Michelle Obama on the cheek as they await Pres.-elect Trump and Melania Trump’s arrival at White House. pic.twitter.com/ymFyGfX6uy — ABC News (@ABC) 20 januari 2017

Hier zegt Donald Trump zijn voorganger gedag:

WATCH “There was a point there where it felt as if he almost was insulting every living president that was sitting next to him.” –@chucktodd pic.twitter.com/32lOQq3LhC — TODAY (@TODAYshow) 20 januari 2017

En dan nog even met z’n vieren bij elkaar:

|Internacionales| El regalo de Melania Trump a Michelle Obama que incomodó a la primera dama saliente https://t.co/svmPTbMS7q pic.twitter.com/WTH28tvVUU — transdocnoticias (@transdocnoticia) 20 januari 2017

Bron: Today. Beeld: ANP / Twitter