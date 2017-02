Zó zag Melania Trump er 15 jaar geleden uit

Melania Trump, sinds januari de First Lady van Amerika, werd in 1970 geboren in Sevnica in Slovenië. In 1998 ontmoette ze Donald Trump en dat waren zéker andere tijden.

Melania, met als meisjesnaam Knauss, werkte vanaf haar 16e als model. Ze woonde daarvoor een tijd in Milaan. Ze stond op covers van grote bladen als Elle en Vogue.

Derde keer

In de jaren ’90 verhuisde ze naar Amerika. Via haar modellencarrière kwam ze Donald tegen. In 2005 trouwde het koppel. Dit was het derde huwelijk voor Donald Trump. Samen kregen ze in 2006 een zoon, Barron. Trump heeft al 4 kinderen uit zijn eerdere huwelijken: Donald Jr., Eric, Ivanka en Tiffany.

Druk

En wat Melania nu zoal doet? Het voormalige model is inmiddels een carrière als ontwerpster begonnen. Ze heeft haar eigen sieradencollectie en huidverzorgingslijn. Ook spreekt ze vijf talen.

Nu Donald 70 jaar is en Melania 46 jaar en ze al jaren samen zijn, is het altijd leuk om even terug te blikken. Dit is één van de eerste persfoto’s van het stel samen, uit 2002:

Dit was een paar jaar later, in 2005:

Dit was net na de geboorte van hun zoon Barron, eind 2006:

En zo zag Melania er 10 jaar geleden uit:

Bron: ABC News. Beeld: ANP