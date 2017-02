In het wit in het Witte Huis: Melania’s eerste officiële optreden als first lady

Daar is ze dan! Sinds Melania Trump vorige maand de first lady van Amerika werd (zie video), zagen we haar nog niet veel in het Witte Huis. Maar gisteren stond ze naast echtgenoot Donald Trump tijdens het bezoek van de Israëlische premier Netanyahu.

Melania droeg voor haar eerste officiële optreden een witte kokerrok en een jasje van kasjmier. Het pakje is van de hand van designer Karl Lagerfeld.

Naar het museum

Na het ontvangst van Netanyahu en zijn vrouw Sara, nam Melania Sara mee naar het Smitsonian museum in Washington D.C. Ondertussen konden hun wederhelften achter gesloten deuren verder praten over de betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Staten.

Beeld: AFP