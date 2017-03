Nederlanders die in deze provincie wonen, zijn het gelukkigst

Het CBS onderzocht waar de gelukkigste mensen van Nederland wonen en de provincie Friesland kwam als winnaar uit de bus. Bonnie weet daar alles van (zie video).

Het CBS doet het onderzoek naar het geluksgevoel al sinds 2013. Geld, een goede relatie en sociale contacten hebben allemaal invloed op het geluksgevoel, stellen zij. De relatie tussen gezondheid en geluk weegt het zwaarst: 95 procent van de mensen die hun gezondheid als goed bestempelen, zijn gelukkig.

Blije bovenburen

Volgens het CBS blijkt nu dat de Friezen het meest gelukkig zijn van heel Nederland (90,9 procent). Ook al zijn de verschillende met de rest van Nederland niet bijzonder groot. Zuid-Hollanders zijn volgens het onderzoek het minst gelukkig. Daar vindt 84,6 procent van de bevolking zichzelf gelukkig.

Al met al zijn we in Nederland dus best gelukkig. Mar yn Fryslân binne hja wol slim lokkich!



Bron: Leeuwarder Courant. Beeld: iStock