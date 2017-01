Michelle Obama draagt nostalgische jurk bij laatste speech van haar man

Dat Michelle Obama er altijd stralend uitziet hoeven we je niet te vertellen. Maar geraakt waren we wel toen we zagen wat voor jurk ze droeg bij de laatste speech van Barack Obama als president van de Verenigde Staten.

Nog een dikke week en dan zit het erop. Barack Obama is zijn periode in het Witte Huis aan het afronden en hield dan ook afgelopen week zijn laatste speech. Uiteraard was zijn prachtige vrouw Michelle daar ook bij aanwezig.

Emotionele waarde

Michelle Obama is voor veel vrouwen een stijlicoon en tijdens haar periode als First Lady droeg ze veelal outfits van Noord-Amerikaanse modeontwerpers. Voor haar laatste grote publieke optreden droeg ze dan ook een jurk met emotionele waarde.

De jurk is van schitterend kant en staat haar uiteraard beeldig. Het is een speciaal voor haar ontworpen stuk van de bekende ontwerper Jason Wu. Wu is Canadees, geboren in Taiwan, een gevestigde naam in de modewereld en zonder twijfel een van Michelles favoriete ontwerpers.

Inauguratie

De reden dat deze jurk zo bijzonder is, is omdat Jason Wu óók de jurken ontwierp die Michelle droeg bij beide inauguraties van haar man Barack in 2009 en 2013. Michelle sluit daarmee ook heel erg symbolisch haar carrière als First Lady af. Ze begint en eindigt met Jason Wu en daarmee is de cirkel rond.

We gaan haar missen!

Beeld: Getty Images