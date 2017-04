Tragisch: vrouw denkt dat ze migraineaanval heeft, 2 dagen later is ze dood

Lee Broadway (41) was druk bezig met de voorbereidingen van de verjaardag van haar man, toen ze plotseling last kreeg van hevige hoofdpijn. Vast een migraineaanval, dacht de moeder van vier. Toen de pijn echter zo heftig werd dat ze het niet meer kon uithouden, smeekte ze haar man om thuis te komen.

“Ik ben direct naar huis gegaan en heb haar naar de eerste hulp gebracht”, vertelt Eric (43) aan People. “Ik wist meteen dat er iets ernstigs aan de hand was, want normaal gesproken kan ze wel tegen een beetje pijn.”

Herseninfarct

Lee had al sinds haar achtste last van migraine, een aandoening die ook in haar familie zit. Toch wist ze zeker dat het deze keer anders was. Lee bleek gelijk te hebben: 2 dagen na haar opname in het ziekenhuis overleed ze aan de gevolgen van een herseninfarct.

Zelfde symptomen

Dat ze in de eerste instantie dacht aan een migraineaanval is niet zo gek. De symptomen van migraine en een herseninfarct kunnen namelijk aardig overeenkomen. Bij een herseninfarct is er sprake van een vernauwd bloedvat, waardoor de patiënt vaak de zwaarste hoofdpijn uit zijn leven ervaart. Voor mensen met migraine kan het daarom lijken alsof ze gewoon last hebben van een heftige aanval.

Lijden

Op het moment dat Lee in het ziekenhuis verbleef, waren al haar 4 kinderen buitenshuis. Eric: ”Aidar, de oudste, zat in Key West (Florida) en de andere 3 waren bij hun grootouders in de bergen. Toen ik naar het ziekenhuis reed heb ik mijn schoonmoeder opgebeld om haar in te lichten over de situatie.” Zijn vrouw zo te zien lijden, was het ergste dat Eric ooit had meegemaakt. ”Ze smeekte echt om de pijn te doen stoppen. Als echtgenoot wil je je vrouw beschermen en haar helpen, maar in dit geval kon ik helemaal niets doen.”

Goed nieuws

Toen Lee werd overgebracht van een lokaal ziekenhuis naar dat van Charlotte, kreeg ze Eric in de eerste instantie nog goed nieuws. “Volgens de dokter zou alles goed komen. We haalden opgelucht adem: ze zou nog wat afzien, maar ze zou volledig herstellen.”

Hersendood

Slechts 2 uur later was de situatie volledig omgeslagen. Er was een complicatie opgetreden, waardoor Lee’s leven aan een zijden draadje hing. Zo’n 10 uur later werd de hele familie bij elkaar geroepen. De bloeding was zo heftig, dat hersendood het gevolg was. “Het enige wat ik hoorde, was dat er niets meer voor haar gedaan kon worden. Ik ben weggelopen en compleet door het lint gegaan.”

In shock

“We zijn nog allemaal in shock”, zegt Eric. “Alle kinderen proberen het op hun manier te verwerken.” Zo huilde Adair tranen met tuiten en blijft Adrien vragen of zijn mama in het ziekenhuis ligt. “Het lijkt niet tot hem door te dringen. Het is ook zo moeilijk om uit te leggen dat ze niet langer bij ons is.”

Herdenking

Lee had op 8 april haar 42ste verjaardag moeten vieren. “Meer dan honderd mensen zijn op die dag naar ons huis gekomen om haar te gedenken. We lieten 42 ballonnen los en haalden mooie herinneringen op.”

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief

LEES OOK:

Bron: People.com. Beeld: KIJK/Facebook