Chinae Alexander viel in 2 jaar tijd maar liefst 30 kilo af. Toch is ze er niet blij mee.

Het begon allemaal met een weddenschap. Een vriend zei tegen haar: “Wedden dat het je niet lukt om zoveel af te vallen?”. En ja, dat tegendeel wilde Chinae hem wel bewijzen.

Niet lekker in haar vel

Inmiddels is ze een stuk lichter. Ze at van de ene op de andere dag alleen nog maar heel gezond en ze ging 6 keer in de week sporten. Op haar zwaarst woog ze 102 kilo. Toch merkt ze dat er een groot nadeel is aan haar nieuwe zelf. Iets waar volgens haar mensen te weinig over praten. “Wanneer je fit probeert te worden en probeert af te vallen, is het makkelijk om in de val te lopen. Je denkt dat alles beter zal zijn als je je doel bereikt hebt”.

Wauw

Ze kreeg veel complimenten van anderen die aan haar zagen dat ze afviel. “De woorden van anderen voedden mijn zelfvertrouwen. Ze werden een maat voor hoeveel ik waard was. Ik leefde voor die momenten waarop ik mensen zou tegenkomen die ik al lang niet meer gezien had en hun bewondering zou voelen”, schrijft ze in haar blog, wat vermeldt staat op de site van het Nieuwsblad.

“Ik schepte er een ziekelijk genoegen in om mezelf tegen te houden op feestjes waar iedereen tot zijn ellebogen in de pizza zat en me zei dat ik zo gedisciplineerd was. Toen ik dacht dat ik mijn doel bereikt had, besefte ik: ik heb nog nooit zo weinig zelfvertrouwen gehad. Ik zat vast in een cirkel van verlangen naar bevestiging, bewondering en vooruitgang. Opnieuw en opnieuw.”

Niet alleen ik

Ze besloot op een dag dat het genoeg was en dat ’t zo niet verder kon. Want ze was helemaal niet blijer met zichzelf. “Ik stopte met me zorgen te maken over het cijfer op het label in mijn kleren. Ik gooide de weegschaal weg en ik liet mezelf een extra glaasje wijn inschenken. Ik bracht meer tijd door met het helpen van anderen en minder met het aan mezelf denken. Wat ik geleerd heb, is dat je niet alleen met je uiterlijk mag bezig zijn. Want dan kom je aan op je droombestemming, maar je voelt je verloren. Werk in plaats daarvan aan je ziel. De grootte van je hart is belangrijker dan die van je dijen. En vergeet nooit wat je waard bent”.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram