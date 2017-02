Yvonne (51): “Ik heb de minnaar van mijn man laatst uitgenodigd voor het eten”

Kort nadat Yvonne een relatie kreeg met Gerard, vertelde hij haar dat hij óók op mannen valt. En dat hij best een minnaar zou willen naast hun relatie…

Yvonne: “Een aantal jaar geleden leerde ik Gerard kennen via een datingsite – het klikte meteen tussen ons. Een paar maanden na onze eerste date kregen we een openhartig gesprek over onze seksuele fantasieën. Gerard vertelde me voorzichtig dat hij biseksueel is en het ook graag met een man wilde doen. Hij deed dat op een heel respectvolle manier. Hij tastte voorzichtig af wat ik ervan zou vinden als hij op zoek zou gaan naar een minnaar. Misschien gek, maar ik vond het meteen prima.”

Parenclub

“We besloten om samen te kijken hoe we invulling konden geven aan zijn verlangen. Zou het misschien ook iets voor mij zijn om het eens met een vrouw te doen, of met een andere man? Ook ik was nieuwsgierig en we gingen eens rondkijken in een parenclub, maar daar pasten we niet echt tussen. En bovendien bleek het toch niets voor mij te zijn, sex met een ander. We hebben het uiteindelijk niet eens geprobeerd daar.”

”TEGEN ONZE JONGSTE ZEGGEN WE DAT PAPA GAAT SPORTEN”

Maatje

“Toen ging Gerard, met mijn goedvinden, op zoek naar een minnaar via internet. Er zijn massa’s mannen die zichzelf aanbieden voor sex, hun geslachtsdeel komt vaak vol in beeld, maar Gerard wilde echt op zoek naar een maatje. Iemand met wie hij een klik voelde en dat bleek nog niet makkelijk. Ik zocht niet actief mee, maar Gerard liet me soms wel foto’s zien als hij dacht een leuke man te hebben gevonden. Nee, ik voelde geen jaloezie als ik de foto’s van die mannen zag. Ik gunde het hem oprecht. Die hele zoektocht ging overigens stiekem, als onze 4 puberkinderen – we hebben allebei 2 kinderen uit een vorige relatie – in bed lagen. Zij willen natuurlijk niets weten over het sexleven van hun ouders en andersom willen wij niet dat zij het weten.”

Avondje alleen

“Uiteindelijk vond Gerard een leuke alleenstaande homo-man bij ons in de buurt, naar wie hij nu eens in de 2 maanden toegaat. Hij vertrekt dan om een uur of 8 ’s avonds en is rond 12 uur weer thuis. Tegen onze jongste, die nog thuis woont, zeggen we dat papa gaat sporten. Op zo’n avond hebben ze het heel gezellig, drinken samen koffie en later een biertje of een wijntje. En ze hebben sex. Als Gerard weg is, geniet ik van een avondje alleen. Ik ga dan strijken, tv kijken of achter mijn computer en geen moment denk ik aan wat Gerard allemaal aan het uitspoken is.”

Safe sex

“Als hij thuiskomt, vraag ik hoe het was, maar details hoef ik verder niet te weten. Ik geloof dat hij altijd weer bij mij terugkomt en ik vertrouw hem ook volledig als het gaat om safe sex. Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt: veiligheid is het allerbelangrijkst. Samen hebben we ook nog een actief sexleven, dat lijdt totaal niet onder Gerards biseksualiteit. We hebben het gewoon heel leuk in bed.”

”ALS HIJ OP ZIJN WERK ZOU VERTELLEN DAT HIJ EEN MINNAAR HEEFT, ZOU HIJ GEEN LEVEN MEER HEBBEN”

Gezelschap

“Inmiddels heb ik Gerards minnaar ook ontmoet, ik heb hem laatst uitgenodigd om bij ons thuis te komen eten. Een alleenstaande man kan vast wel wat gezelschap gebruiken, dacht ik zo. En het was erg gezellig, we hebben heel open kunnen praten over elkaars leven. Over mijn scheiding, over onze vakanties. Hij was oprecht geïnteresseerd in wat ik van de hele situatie vind. Hij is een heel lieve man en ik vind het prettig dat ik nu ook weet wie hij is. Toen we afscheid namen, nodigde hij ons ook bij hem thuis uit, dat gaan we binnenkort doen.”

Negatief

“Ik denk dat niemand in onze omgeving dit van ons zou verwachten, we zijn een heel gewoon stel. Ik vind onze situatie heel normaal en zou er best open over willen zijn, maar dat kan helaas echt niet. Mensen oordelen zo snel. Als we horen hoe negatief er in onze omgeving soms over homo’s wordt gesproken, schrikken we daarvan. Gerard werkt in de bouw, een echte mannenwereld dus. Als hij op zijn werk zou vertellen dat hij een minnaar heeft, zou hij geen leven meer hebben daar. Zelf heb ik ook niet de behoefte om iemand in vertrouwen te nemen over ons geheim. Ik kan het met Gerard delen, dat is genoeg.”

