Miss Montreal over haar liedje voor Serious Request: ‘Tijn, je bent de bom’

Zijn doel was 100 euro, maar de doodzieke Tijn heeft inmiddels al ruim 2 miljoen euro opgehaald voor Serious Request. Zangeres Miss Montreal schreef in het Glazen Huis een liedje over Tijn. Op Twitter reageert ze nu op alle mooie reacties die ze op het nummer heeft gekregen.

“Ik heb echt een bizarre week”, zegt de zangeres. “Een hele mooie week, en ik ben super dankbaar. Tijn, als je dit nog hoort, je bent de bom. Ik heb nog steeds mijn nagels gelakt, opnieuw.”

Nagellak

Tijn lijdt aan hersenstamkanker en heeft niet lang meer te leven. Met zijn nagellakactie haalde Tijn al 2 miljoen euro op. 3FM-dj Frank van der Lende deelde vandaag deze foto:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update.

LEES OOK:

Bron: Twitter. Beeld: ANP

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: