Model deelt foto’s van toen ze 500 calorieën per dag at en toen ze weer normaal deed

Liza Golden-Bhojwani deed lange tijd alles om als model in het perfecte plaatje te passen. Ze hongerde zichzelf uit door maar 500 calorieën per dag te eten.

Op Instagram deelt Liza een foto van zichzelf in haar hoogtijdagen als model en een foto van hoe ze eruit ziet nu ze weer een normaal eetpatroon heeft. In eerste instantie genoot ze van de adrenaline die vrijkwam tijdens haar leven als model. Dat veranderde toen ze in haar appartement flauwviel terwijl ze weer een maaltijd met weinig koolhydraten voor zichzelf bereidde. “Ik denk dat het 20 gestoomde bonen waren als ik het me goed herinner.”

Nare opmerkingen

Liza was er klaar mee en gooide vanaf dat moment het roer om. Ze nam afscheid van haar strikte regime en begon vervolgens alles te eten waar ze zin in had. In eerste instantie had niemand wat in de gaten, tot ze zich meldde bij de Fashion Week in Milaan en ze nare opmerkingen kreeg over haar vollere figuur.

Sixpack

Twee jaar later had ze genoeg van alle chocoladecroissants en wilde ze toch op een verantwoorde manier proberen af te vallen. “In 2012 at ik 500 calorieën per dag en in 2014 waren dat er 800-1200, afhankelijk van mijn humeur en zin in eten. Ik was in mijn hele carrière nooit fitter geweest, ik had een sixpack, maar ik was nog niet fit genoeg voor bijvoorbeeld Victoria’s Secret of andere merken”, schrijft ze.

‘Niet perfect’

Toen ze op reis ging naar India ontmoette ze daar de liefde van haar leven. Op dat moment besloot ze definitief afscheid te nemen van haar leven als model en naar India te verhuizen. “Op de rechterfoto zie je mijn lichaam zoals het nu is. Niet perfect, niet klaar voor Victoria’s Secret, maar het is mijn lichaam en mijn ziel is gelukkig. Ik sport vijf dagen per week, maar er zijn ook weken waarin ik dat niet doe. En weet je wat? Dat is prima voor mij.”

Schuldgevoel

“Ik doe het alleen nog maar voor mezelf en niet meer voor mijn baan”, vervolgt Liza. “Ik eet wat ik wil zonder schuldgevoel. Misschien ben ik niet gemaakt op tijdschriftcovers te zien of campagnes te schieten voor grote merken, maar ik ben gemaakt met een reden. Ik verdien het om gelukkig en tevreden te zijn. Wij allemaal.”

Ze hoopt dat ze met haar verhaal vrouwen bereikt die ook worstelen met hun lijf. Wij vinden Liza in ieder geval prachtig – van binnen en buiten.

