Kun jij zien of dit model een man of een vrouw is?

Rain Dove is een populair model. Toch zaaien foto’s van haar een hoop verwarring op internet.

Velen denken namelijk dat ze een man is.

Kan allebei

Toen ze jong was had ze het er erg lastig mee, met het feit dat ze veel mannelijke kenmerken heeft. Ze werd erom gepest. “Ik vond mezelf lelijk”. Maar nu gebruikt ze haar uiterlijk in haar voordeel. Zo doet ze zowel mannelijke als vrouwelijke modellenklussen. “Het hangt ervan af of ik een mannelijke of een vrouwelijke dag heb”, zegt Rain. “Soms draag ik een vest die mijn borsten toont, dan weer een te groot hemd waarmee ik zo tussen de mannen pas.”

Liever

Of ze dan toch een voorkeur heeft, tijdens haar werk? Ja. Mannenkleding vindt ze in principe een stuk makkelijk om te ‘verkopen’. En dat doet ze aardig goed: op Instagram alleen al heeft ze meer dan 108.000 volgers. Daar zullen die pestkoppen stil van zijn geworden, nietwaar?

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram