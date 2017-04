Deze moeder verloor bijna 70 kilo – en dat deed ze zó

Net als Francis in bovenstaande video, is Britany Spangler (31) uit Michigan groot fan van hardlopen. Ze is er dan ook 68 kilo mee kwijtgeraakt.



De huismoeder heeft 4 kinderen, maar dat weerhoudt haar er niet van om 5 keer per week de schoenen onder te binden voor een rondje.

Haar routine? “Na het opstaan met mijn vier kinderen van 5, 4, 3 en 2, breng ik mijn oudste zoon naar school. Dan ga ik naar de sportschool om te rennen, en neem ik de andere drie kinderen op sleeptouw. Ik heb intussen een halve marathon gehaald en train nu voor een hele marathon.”



“In mei 2015 kreeg ik een maagbandoperatie, toen woog ik 135 kilo. Na de operatie verloor ik 34 kilo, maar ik kon niet meteen met sporten beginnen. Nadat ik ben gaan rennen, viel ik de laatste 34 kilo af. Vandaag de dag weeg ik een stabiele 66 kilo. En hoewel ik er veel beter uitzie, is het niets in vergelijking met hoe ik me voel.”

“Ik heb aanleg om depressief zijn, maar als ik ren kan ik mijn hoofd leegmaken. Ik ben een betere moeder, echtgenoot en vriendin, omdat ik ren.”

Wauw, wat ongelooflijk knap! Dit is Britany voor de operatie en de trainingen…



