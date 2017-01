Vreselijk: 36-jarige moeder van 2 kinderen heeft alzheimer

Carla Bramall uit Engeland is moeder van 2 kleine kinderen. Met haar leeftijd van 36 jaar staat ze middenin het leven. Totdat ze afschuwelijk nieuws van dokters te horen krijgt.

Ze lijdt aan de ziekte van Alzheimer. De eerste symptomen had ze al toen ze 30 jaar was.

Droevig

Maar omdat het zo weinig voorkomt bij jonge mensen, weten artsen nu pas dat dit is waar de vrouw aan lijdt. Ze konden het eerder niet herkennen. De vrouw uit Engeland is één van de jongste mensen ooit uit dat land die gediagnosticeerd is met deze aandoening, die normaal gesproken voorkomt bij ouderen. Carla is inmiddels 39 jaar oud en kan niet meer goed zelfstandig bewegen en zit daarom in een rolstoel. Haar kinderen zijn 18 en 12 jaar oud.

Familie

De ziekte komt meer voor in haar familie. Zo werden de vader en de opa van Carla als veertiger ook met dementie gediagnosticeerd. De moeder van Carla heeft veel verdriet: “Ze kan amper nog zelf eten en praten en bewegen is al erg moeilijk. Ze gaat heel snel achteruit, nog sneller dan mijn man destijds. Het breekt mijn hart om mijn kind zo te zien. Het is onbeschrijfelijk pijnlijk.”

It is a condition associated with the elderly. But Carla Brammall has become one of the UK’s youngest Alzheimer’s… https://t.co/30lud683Nf — World Health News (@WorldHealthNews) 6 januari 2017

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter