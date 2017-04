Ongelooflijk: déze moeder lijkt als 2 druppels water op Angelina Jolie

Melissa Baizen (34) kan amper nog over straat. Niet omdat ze zelf beroemd is, maar omdat ze ontzettend veel op een beroemdheid lijkt.

En wel op Angelina Jolie.

Dubbelganger

Zo wordt Melissa altijd nagestaard en iedereen vindt dat de 2 vrouwen zó tweelingzussen hadden kunnen zijn. Zelf vindt ze het wel leuk: “Het is erg surreëel. Ze is altijd één van mijn idolen geweest, dus het is echt heel bijzonder om met haar vergeleken te worden.”

Wat vind jij? Kun je ze uit elkaar houden?

Polka Dots.. yes please! 💖😁#ilovepolkadots#classicstyle Een bericht gedeeld door Melissa Baizen (@melwood1982) op 19 Apr 2017 om 3:16 PDT

#blackandwhite#justrelaxing#takingamomenttoreflect Een bericht gedeeld door Melissa Baizen (@melwood1982) op 14 Apr 2017 om 10:04 PDT

#netflixtime#justchillingout#sowornout#closeup Een bericht gedeeld door Melissa Baizen (@melwood1982) op 17 Apr 2017 om 4:58 PDT

LEES OOK:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

Bron & Beeld: Instagram