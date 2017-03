Moeder laat zien hoe haar borst er écht uitziet na het geven van borstvoeding

Lindsey Bliss (37) uit New York wil aan iedereen laten weten dat het niet altijd meevalt om borstvoeding te geven. Haar boodschap brengt ze met een hele eerlijke foto.

Ze kreeg namelijk een borstontsteking met een verstopt melkkanaaltje, dat ontzettend pijn kan doen.

Pijnlijk

En omdat ze niet op social media wil doen alsof alles koek en ei is, besluit ze een persoonlijk plaatje te delen. “Dit is wanneer een goede borst slecht wordt. Ik wilde echt dat Dan, mijn partner, me naar het ziekenhuis bracht. Mijn borst was nog nooit zo opgezwollen geweest. Mijn lichaam trilde en ik had barstende hoofdpijn. Vandaag ben ik herstellende. Waarom blijft dit me overkomen?”, schrijft ze bij de foto.

Support

Ook vertelt ze dat ze zich nog nooit zo ziek heeft gevoeld als toen. “Het voelde alsof iemand tegen mijn boezem aan had geschopt, zo erg was het”. Ze krijgt op haar bericht veel steun: veel vrouwen herkennen de problemen en proberen haar op te peppen.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram