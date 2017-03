Een moeder schrijft een brief aan haar zoon die ze nog nooit heeft ontmoet

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van een moeder aan haar biologische zoon. Ze heeft hem nog nooit ontmoet, omdat ze hem toen ze was bevallen gelijk moest afstaan.

Mijn zoon,

Dit jaar word je 46. Ik zou je graag willen ontmoeten, maar je bent illegaal geadopteerd. Ik weet niet waar je bent of hoe je eruitziet. Misschien lijk je op mij, misschien op je twee zussen of je broer. Heb je ook kinderen? Ben je getrouwd of woon je samen? Leven je adoptieouders nog? Ik hoop dat zij je hebben verteld dat je bent geadopteerd. Welke naam zullen ze jou hebben gegeven? Zelf noem ik je Maurice.

Je bent twaalf jaar jonger dan ik. De arts die je destijds heeft meegenomen, ontkent alles, net als alle andere betrokkenen. Ik weet daarom niet waar ik je zou kunnen zoeken. Jij en je adoptieouders zijn wellicht naar diezelfde arts geweest met vragen over je biologische moeder. Hij heeft misschien gezegd dat ik niets met jou te maken wil hebben, of dat ik overleden ben. Zo wordt het ons wel erg moeilijk gemaakt om elkaar te vinden. Ik zit nog met zo veel vragen, en jij misschien ook wel. If It Be Your Will is een mooie, toepasselijke titel van een lied van Leonard Cohen. Als het zo mag zijn, gaan we elkaar ontmoeten. Wat zou dat fijn zijn. Liefs, je moeder

