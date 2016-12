Jolanda (42): ”Hoe ouder ik werd, hoe meer oog ik had voor mijn moeders vreemde trekjes”

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Jolanda’s moeder was een soort dictator.

Jolanda (42): “Ik ben heel lang dol geweest op mijn moeder. Als kind was elke tekening die ik maakte voor haar. Als ik bij een tante ging logeren, had ik overdag plezier, maar ’s nachts kon ik niet slapen van de heimwee. Het zou fijn zijn geweest als ik mijn hele leven zo veel van haar was blijven houden, maar hoe ouder ik werd, hoe meer oog ik kreeg voor haar vreemde trekjes.”

Nooit vergeten

”Welke moeder kan nou niet tegen haar verlies als ze met haar kinderen een spelletje speelt? Mijn moeder gooide de kaarten door de kamer als ze verloor of sloeg de pionnetjes van het Mens-Erger-Je-Niet!-bord. Het maakte dat mijn gevoel voor haar veranderde. Toen ik ging puberen en zakgeld kreeg, heb ik een keer gemerkt dat ze geld uit mijn spaarpot haalde. Ik heb er nooit iets van durven zeggen, maar ik ben het ook nooit vergeten. Van mijn eerst verdiende geld kocht ik een leuk vest dat ik bewaarde voor speciale gelegenheden. Maar op een dag had zij het aan toen ik thuiskwam van mijn werk. Dat is een vreselijke ruzie geworden.”

Uit huis

”Het liefst was ik meteen na de middelbare school het huis uit gegaan, maar ik verdiende te weinig om op kamers te kunnen wonen. Mijn broer was allang vertrokken. Hij was getrouwd, had 2 kinderen en kwam nauwelijks nog thuis. Mijn zusje was al heel jong naar het buitenland gegaan om te werken. Ik zat alleen met een vader die wel lief was, maar zich nooit ergens mee bemoeide. En mijn moeder, die een soort dictator was, duldde geen tegenspraak.”

Dementeren

”Na mijn trouwen kwam ik niet zo veel meer thuis. Totdat mijn vader overleed en mijn moeder begon te dementeren. Ze belde continu, soms 10 keer in een uur. Het leek alsof mijn broer en mijn zusje niet voor haar bestonden, ik was altijd haar lievelingskind geweest, zei ze. Ze had mij nodig. En ik ging, ik kon haar niet in de steek laten. Ze werd opgenomen en ik was het laatste jaar van haar leven haar enige bezoek. Ik heb de nacht dat ze overleed naast haar bed gezeten. Ik moest denken aan de moeder van wie ik als kind zo veel had gehouden en vroeg me af of die moeder ooit wel echt heeft bestaan.”

Heb jij dit ook meegemaakt? Mail dan jouw verhaal naar onlineredactie@libelle.nl

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Spiritueel vlogger Manon: zo ga je om met negatieve gevoelens en gedachten.

LEES OOK:

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock