Deurklinkt breekt af: moeder en dochter overlijden in de sauna

Een vreselijk drama heeft zich afgespeeld in een sauna in Tsjechië. Een moeder en een dochter konden de hete ruimte niet meer uit omdat de deurklink was afgebroken.

En dat had fatale gevolgen.

Afschuwelijk

De vrouwen van 65 en 45 jaar probeerden nog een raam in te slaan om te ontsnappen, maar niets lukte. Ze zijn waarschijnlijk door verstikking en oververhitting om het leven gekomen.

Onderzoek

De eigenaar van de sauna vond de lichamen van de 2 vrouwen op de grond. Hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt hoe dit vreselijke ongeluk heeft kunnen gebeuren.

