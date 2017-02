Moeder George Clooney verklapt geslacht tweeling

Afgelopen week werd bekend dat Amal en George Clooney in juni een tweeling verwachten. En nu heeft Georges moeder Nina het geslacht van de Clooney-baby’s gedeeld met de rest van de wereld.

Nina Warren, Georges moeder, is ontzettend blij en gelukkig dat haar zoon tóch nog papa wordt. George Clooney heeft altijd aangegeven dat kinderen voor hem geen prioriteit waren, maar nu zijn echtgenote Amal in verwachting is, kan de 55-jarige acteur niet wachten om zijn kroost in de armen te sluiten.

In een interview met RadarOnline vertelt Nina Warren dat George en Amal zowel een jongetje als een meisje verwachten. “Van allebei één! Ja! Een jongen én een meisje. Dat is wat ze mij hebben gezegd. Geweldig toch? Mijn echtgenoot en ik zijn echt uitzinnig van blijdschap!”

Het is niet de eerste keer dat de 77-jarige Nina oma wordt: Georges zus Adelia heeft twee kinderen van 20 en 25.

Nu bekend is dat George en Amal een jongetje en een meisje verwachten, is iedereen natuurlijk ontzettend nieuwsgierig naar de namen. “Die hebben ze me nog niet verteld,” zegt Nina. “Dat is blijkbaar nog een diep, diep geheim.”

Bron: RadarOnline. Beeld: GettyImages