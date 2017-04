Er is niets hartverscheurender voor een moeder dan wanneer volwassen mensen je kind belachelijk maken. Het overkwam Marianne Huizer van Tiel en haar 2,5 jarige dochtertje met het downsyndroom.

In de video maakt Thijs uit Barendrecht een hartverwarmende rap voor zijn 3-jarige dochtertje met het downsyndroom.

De Rotterdamse Marianne liep met haar oudste dochter van 9 en haar dochtertje van 2,5 jaar door de parkeergarage in Rotterdam toen er 4 vrouwen rond de 40 het trio tegemoet kwamen lopen. In plaats van dat de vrouwen Marianne en haar 2 kinderen begroetten, besloten de dames volgens de moeder haar dochter na te doen en belachelijk te maken.

Gebroken moederhart

Haar moederhart brak, en ze schreef een openhartige Facebook-post om haar hart te luchten. Zo schrijft Marianne: “Wat jammer dat je als 4 volwassen dames van rond de 40 schat ik, de drang hebt een downie na te doen als wij aan komen lopen in de Parkeergarage Zuidplein. Eigenlijk wilde ik jullie negeren, maar omdat mijn dochter van 9 er ook bij liep (en zich vaak door de buitenwereld enorm gekwetst voelt om haar zusje) trapte je me dus 2 keer op mijn moederhart.”

De moeder geeft toe dat ze de dames niet had moeten uitschelden, maar het voorval niet zomaar voorbij kan laten gaan. Zo vervolgt ze haar post: “Nogmaals sorry voor het feit dat jullie alle vier zo bekrompen denken dat een downie alleen maar spastisch kan lopen en of schreeuwen. Ondertussen zat mijn downie in het wagentje vol liefde naar jullie te zwaaien. Een persoon van 2,5 jaar waar jullie écht nog alles van kunnen leren. En dan wordt zij bestempeld als diegene met de beperking. Ik hoop dat jullie je doodschamen de rest van de dag. Mijn oudste dochter heeft de terugweg huilend in de auto gezeten…”

Steun en liefde

Marianne heeft na het schrijven van haar Facebook-bericht flink wat steun ontvangen. De post is inmiddels al 37 duizend keer gedeeld en er zijn al ruim 29 duizend reacties. Marianne voelt zich enorm gesteund en bedankt alle lieve mensen in een nieuw Facebook-bericht.



