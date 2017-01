Aanstaande moeder ontdekt hersentumor die had kunnen exploderen

Toen de 21-jarige Shannon Harvey zware hoofdpijn kreeg, was ze zeven maanden in verwachting. De artsen ontdekten na een hersenscan dat er een tumor ter grootte van een tennisbal in haar hoofd zat.

De artsen stelden dat tijdens de bevalling de tumor als gevolg van de druk had kunnen exploderen. Dat zou hebben betekend dat zij en haar kindje het niet zouden overleven. Gelukkig liep het allemaal anders.

Ontdekt

Shannon kreeg een spoedoperatie en beviel een week later via een keizersnede van baby Edison. De artsen geloven dat Shannon de tumor altijd al bij zich droeg, maar het door haar zwangerschap in rap tempo is gegroeid. “Als Edison er niet was geweest had ik de tumor misschien nooit ontdekt en had ik op een dag dood neer kunnen vallen”, zegt de nieuwbakken moeder.

Vijf operaties

Hoewel de tumor gelukkig geen kanker was, moest ze wel vijf zware hersenoperaties ondergaan. Daarna werd ze geplaagd door verschillende infecties. De tumor is niet helemaal weg, maar wordt wel nauwlettend onder controle gehouden.

Verwennen

Een broertje of zusje voor Edison in de toekomst zit er vanwege die tumor niet in. “Maar we zullen Edison extra verwennen en we kunnen wachten tot zijn eerste verjaardag.”

