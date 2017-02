Moeder en kinderen die vluchtten voor huiselijk geweld krijgen slaapplek dankzij Twitter

Een mishandelde vrouw die vrijdagavond met haar 2 kinderen uit huis vluchtte, uit angst voor haar gewelddadige man, kreeg van de politie te horen dat er geen slaapplek voor haar beschikbaar was. Organisatie ‘Zij is hier’ deed een noodoproep op Twitter om de moeder te helpen.

De vrouw, die alleen Frans spreekt, had haar koffers en een boodschappentas met eten meegenomen naar het dichtstbijzijnde politiebureau in Amsterdam. Na de aangifte vertelden de dienstdoende agenten dat het gezin zelf op zoek moest naar een slaapplek, schrijft AD.

Te laat

In Amsterdam is er namelijk alleen noodopvang voor vrouwen die zich binnen 6 uur na een mishandeling melden. Deze vrouw was te laat. De bange vrouw en de 2 huilende kinderen mochten tot 3 uur ’s nachts op het bureau blijven, maar daarna zouden ze op straat worden gezet.

Noodkreet

Een vrijwilligster van de organisatie ‘Zij is hier’, een lotgenotengroep van en voor mishandelde vrouwen, werd naar het politiebureau gehaald om te helpen. Maar ook zij kon zo snel geen noodopvang regelen: het huis van de vrijwilligster werd verbouwd, en de GGD wilde het gezin niet opnemen. “Zonder vers blauw oog en nat bloed is er geen noodopvang bij huiselijk geweld mogelijk volgens de huidige regels”, aldus de boze vrijwilligster. Uiteindelijk plaatste ze een noodkreet op Twitter.

We zitten nu met een dame die situatie van huiselijk geweld is ontvlucht, maar haar wordt door @Politie_Adam @GGDAmsterdam opvang geweigerd> — Zij Is Hier (@ZijIsHier) February 17, 2017

Slapende hummeltjes

De 25-jarige Vivian zag de oproep en stelde haar huis voor een nacht ter beschikking. De moeder en de 2 kinderen kwamen per taxi aan: “Hartverscheurend. Een moeder met twee van die slapende hummeltjes op de achterbank.” Maar de volgende dag was er weer hetzelfde probleem: via de officiële kanalen was er nog steeds geen opvang voor het gezin. Wederom regelde ‘Zij is hier’ een slaapplaats bij een solidaire dame in huis, nu voor 2 nachten.

Boos

De organisatie is heel blij met alle hulp die via Twitter werd aangeboden, maar ook erg boos dat een vrouw in zo’n situatie afhankelijk is van vrijwilligers die een noodoproep doen. “Een vrouw met kinderen in zo’n situatie mag niet afhankelijk zijn van ons, maar heeft professionele hulp nodig. Wij zouden eigenlijk niet moeten bestaan.”

Bron: AD. Beeld: Istock