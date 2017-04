Moeder van 2-jarig jongetje met kanker deelt hartverscheurende verhaal over zijn gevecht

De moeder van de Australische Ryder Fox kreeg toen hij slechts achttien maanden oud was te horen dat haar zoontje een hersentumor had. Een derde van zijn hersenen werd verwijderd. “We dachten dat hij het niet ging halen.”

Samantha Farrugia herinnert de angstaanjagende hersenscans van haar 2-jarige nog goed. Na een acht uur durende operatie worstelde haar kleine man om te overleven. Wonder boven wonder overleefde Ryder de operatie, waarbij een derde van zijn hersenen werd verwijderd.



Angst voor de dood

Moeder Samantha vertelt aan Daily Mail Australië over het moment dat haar kleine man uit de operatiekamer kwam. “We dachten dat hij het niet ging halen. Ik vroeg zelfs aan de doktoren of ik mezelf moest voorbereiden en een kistje moest bestellen.”

Wonder boven wonder overleefde Ryder de loodzware operatie en een reeks zware chemokuren. Maar daar ondervindt het jonge Australische gezin tot op de dag van vandaag nog de gevolgen van. Zo raakte Ryder blind aan één oog en moest hij opnieuw leren lopen, eten en communiceren.

Kapot van verdriet

De 25-jarige moeder vertelt aan de Australische krant dat ze kapot was van verdriet, om haar kleine man zo te zien lijden, dat ze eigenlijk geen zin mee had om te leven. Maar het moest, voor haar baby Zaria. “Ik wilde echt niet meer leven. Ik dacht dat hij zou vergeten hoe ik eruit zie, dat hij nooit te weten zou komen hoe zijn kleine zusje eruit ziet, dat hij niet kan autorijden als hij later groot is. Die gedachten maakten me kapot.”

Ryder moest na zijn operatie nog vijf maanden in het ziekenhuis blijven om te herstellen. Helaas kwam de tumor terug, en krijgt hij elke drie weken chemotherapie. De doktoren weten niet of de chemo aanslaat, en of hij ooit zonder kan. “Mijn zoontje zal nooit een normaal leven kunnen leiden, en als hij volwassen is kan hij geen kinderen meer krijgen (Ryder raakte onvruchtbaar door de chemo, red.).”

Vrolijk kereltje

Maar er is hoop, want sinds kort mag Ryder af en toe naar huis en dan is het een opgewekt en vrolijk kereltje met een glimlach van oor tot oor. “Hij geeft me altijd hoop als ik het even niet meer zie zitten. Ik kan niet wachten tot dit medische traject voorbij is. Maar helaas is dit ons leven. Ryder is de sterkste persoon die ik ken.”



Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: iStock, Facebook